ВС РФ уничтожили склады иностранной техники и боеприпасов на Украине

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 мая.

«Сегодня в течение ночи ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

По его словам, цель ударов достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Представитель Минобороны добавил, что в результате ударов были уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий.

Конашенков также отметил, что за сутки было уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-30.

Накануне Минобороны сообщило об ударе ВС РФ по крупному складу боеприпасов украинских войск в Николаеве. Тогда же стало известно, что российская армия разрушила оборонный завод «Зоря-Машпроект» под Николаевом. ВС РФ использовали ракеты «Калибр».

Ранее, 14 мая, российские войска уничтожили пункт дислокации и склады ВСУ в Днепропетровской области. Конашенков отметил, что цели находились в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка.

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