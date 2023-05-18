Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко напомнил о готовности РФ к мирным переговорам с Киевом год назад
Политика
ГД приняла закон о досрочном отзыве сенаторов из Совета Федерации
Мир
Стало известно о подготовке США к заморозке конфликта на Украине на десятилетия
Мир
NYT узнала о просьбе конгрессменов США разрешить поставки F-16 Киеву
Мир
Столтенберг анонсировал обсуждение поставки западных истребителей Киеву
Авто
В России начались продажи китайских кроссвэнов Chevrolet Orlando
Мир
Умер глава богатейшей семьи Великобритании Хиндуджа
Общество
Центральные улицы и набережные Москвы перекроют 20 и 21 мая из-за веломарафона
Общество
Суд запросил 8 лет колонии фигурантам по делу о вымогательстве у директора «Ростеха»
Политика
В МИД РФ заявили о готовности защищать недвижимость России в Чехии
Армия
ВС РФ пресекли деятельность двух украинских ДРГ на купянском направлении
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Хабаровского края Дегтяревым
Мир
Пашинян отметил важность взаимного признания территорий Армении и Азербайджана
Сюжет:

ВС РФ уничтожили склады иностранной техники и боеприпасов на Украине

МО: ВС РФ высокоточным оружием нанесли удары по складам иностранной техники на Украине
0
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар высокоточным оружием по складам иностранной техники и боеприпасов, а также резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 мая.

«Сегодня в течение ночи ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

По его словам, цель ударов достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Представитель Минобороны добавил, что в результате ударов были уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий.

Конашенков также отметил, что за сутки было уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-30.

Сокращение резервов: ВС РФ уничтожили украинские базы и склады оружия
Точные удары по тыловым объектам вызовут у ВФУ дефицит оружия и боеприпасов, считают эксперты

Накануне Минобороны сообщило об ударе ВС РФ по крупному складу боеприпасов украинских войск в Николаеве. Тогда же стало известно, что российская армия разрушила оборонный завод «Зоря-Машпроект» под Николаевом. ВС РФ использовали ракеты «Калибр».

Ранее, 14 мая, российские войска уничтожили пункт дислокации и склады ВСУ в Днепропетровской области. Конашенков отметил, что цели находились в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023