«РВ» узнала об ударе ВС России по заводу «Зоря-Машпроект» под Николаевом
Вооруженные силы России разрушили оборонный завод «Зоря-Машпроект» под Николаевом с помощью ракеты «Калибр», сообщается 17 мая в Telegram-канал «Военкоры русской весны».
По данным военных корреспондентов, на предприятии производили газотурбинные двигатели, в том числе для ракетных катеров типа «Молния».
Кроме того, в цехах завода противник размещал военную технику.
Ранее, 15 мая, расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удары по инфраструктуре украинских войск в зоне спецоперации.
В конце апреля сообщалось, что российские силы ликвидировали ракетным ударом 20 высших украинских и зарубежных офицеров в Николаеве.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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