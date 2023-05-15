Расчет ОТРК «Искандер» нанес удары по инфраструктуре ВСУ в зоне СВО

Минобороны России в понедельник, 15 мая, обнародовало кадры боевой работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

Ракетные дивизионы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» несут круглосуточное боевое дежурство. Задача может поступить в любой момент.

Ракетные комплексы по бездорожью выезжают из укрытия на стартовую позицию. Многотонный тягач пусковой «Искандера» легко пройдет по любой местности, что позволяет сохранить жизни ракетчиков и саму пусковую в целости, когда необходимо быстро покинуть позиции. Пусковая установка сливается с местностью. Это не только визуальный камуфляж. Специальная маскировочная сеть пропитана химическим составом, который нейтрализует радиоволны — уберегает от сканирования противника и поглощает сигнал, фактически, делая установку невидимой для разведки противника.

Координаты цели выявлены разведкой. Расчету «Искандера» поставлена задача — подготовить комплекс для удара по объектам ВСУ. Это могут быть подземные бункеры или командные пункты, аэродромы, склады техники и боеприпасов, расположенные за сотни километров. Командно-штабную машину называют мозгом всего комплекса. Именно здесь командир батареи на компьютер получает координаты о том, где находятся объекты противника.

В боевое положение установка приводится за считанные минуты. Мощная ракета стартует вертикально, чтобы как можно скорее преодолеть разгонный, самый уязвимый и заметный, участок полета. Цель поражена — склады с боеприпасами националистов уничтожены.

Ракета способна уничтожить командные пункты, скопления живой силы и бронетехники, даже подземные укрытые бетоном сооружения, она неуязвима для ПВО противника.

«Это высокоточное оружие большой дальности. Мобилен, он скрыт от всех средств ПВО. <…> Аналогов данному комплексу в мире нет», — рассказал начальник расчета ОТРК «Искандер» с позывным Ураган.

В арсенале «Искандера» есть крылатые и баллистические ракеты. Пополнить боекомплект можно на точке заряжания или заряжающая сама придет на точку пуска. После заряжания ОТРК вновь готов к выполнению боевых задач.

Помимо обязательной смены укрытия после каждого пуска ракетчики в плановом режиме перегоняют «Искандеры» на новое место, маскируя его ежедневно. Это необходимо для соблюдения требований безопасности. При такой интенсивности перемещений 40-тонные машины не теряют своей боеспособности. Прямо во время совершения марша могут поступить координаты целей. Тогда ракетчики фиксируют установку. Наводятся, производят пуск. А затем — сворачиваются и продолжают движение.

Скрытные, мощные и недосягаемые для противника: за всё время специальной военной операции комплексы «Искандер» не единожды зарекомендовали себя как грозное и эффективное оружие. Успешные пуски и уничтоженные цели тому подтверждение. И укрыться от их ракет сегодня не в состоянии ни один противник.

«Испытываем ощущение того, что испытывали наши деды во время ВОВ, когда били фашистов. Дело наше правое, и победа будет за нами, однозначно. Страха нет. Мы выполняем поставленные задачи, приказы. Мы нужны нашим ребятам на передовой», — сообщил механик-водитель ОТРК «Искандер» с позывным Сизый.

Каждый пуск для расчета — волнующее событие. Военнослужащие знают, ради кого выполняют сложную работу. Ракетчики служат здесь с самого начала спецоперации. Некоторые военнослужащие уже награждены государственными и ведомственными наградами.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 км. Боевая часть ракеты ОТРК может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь их невозможно.

Ранее, 11 мая, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские бойцы нанесли ракетные удары с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер» по личному составу и военной технике танковой бригады ВСУ в Балаклее в Харьковской области.



9 мая издание «Русская Весна» сообщило, что российские силы стали применять комплексы «Искандер» для ударов по боевикам. Так, уточнялось, что накануне «Искандерами» ударили по украинским целям в районе Харькова. Там заметили значительное скопление живой силы противника, которую собирались направить на российские позиции.



До этого, 24 апреля, стало известно, что ударом «Искандера» в ДНР было уничтожено до 60 грузинских наемников ВСУ. Удар был нанесен по пункту дислокации иностранных наемников в здании библиотеки в Константиновке.



Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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