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Ударом «Искандера» в ДНР было уничтожено до 60 грузинских наемников ВСУ

МО РФ: ударом «Искандера» в ДНР было уничтожено до 60 наемников «Грузинского легиона»
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Российским оперативно-тактическим комплексом «Искандер» был нанесен удар по пункту дислокации и складу боеприпасов иностранных наемников в библиотеке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен 21 апреля по пункту дислокации иностранных наемников в здании библиотеки в Константиновке. В результате было ликвидировано до 60 боевиков так называемого Грузинского легиона, еще 20 из них получили ранения. Кроме того, были уничтожены 15 единиц военной техники противника, расположенной на прилегающей территории.

По словам Конашенкова, уничтоженные наемники «Грузинского легиона» причастны к истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.

Он также подчеркнул, что у Министерства обороны РФ имеются сведения обо всех иностранных боевиках, участвовавших в убийствах российских военных, и их настигнет «заслуженное возмездие».

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Ранее, 23 апреля, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео финского наемника, который показал последствия удара Вооруженных сил России по базе иностранных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда были ликвидированы 60 наемников из разных стран, еще более 50 умерли от полученных ранений.

До этого, 16 апреля, начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что российские войска поразили пункт временной дислокации иностранного легиона на донецком направлении.

Днем ранее Конашенков заявил, что на донецком направлении за сутки украинская армия потеряла более 315 военных и наемников. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315 военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

14 апреля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что количество иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в спецоперации, стремительно увеличивается. По его мнению, людей из-за рубежа, которые добровольно едут сражаться на стороне Киева, нельзя назвать психически здоровыми.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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