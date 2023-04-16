Российские войска поразили пункт временной дислокации «Иностранного легиона» на донецком направлении, сообщил ТАСС 16 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На донецком направлении артиллерийским подразделением Южной группировки войск нанесен ряд огневых налетов, в результате которых поражен пункт временной дислокации «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Архангельское», — сказал он.

Бигма добавил, что войска Вооруженных сил (ВС) России поразили также пункты дислокации 129-й бригады теробороны Украины в районе населенного пункта Керамик, 12-го батальона 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Очередино.

Кроме того, артиллерийское подразделение соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожило склад боеприпасов 12-го отдельного десантно-штурмового батальона 110-й мехбригады ВСУ. Вблизи населенного пункта Победа экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» подразделений РХБЗ Южной группировки войск ликвидировали вражеский опорный пункт вместе с личным составом.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении за сутки украинская армия потеряла более 315 военных и наемников. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315 военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», уточнил он.

Как рассказал 14 апреля начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Иван Бигма, служащие Южного военного округа (ЮВО) ракетными ударами разбили несколько вражеских позиций на территории ДНР. Был поражен пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уточнил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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