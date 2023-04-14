Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР

Служащие Южного военного округа (ЮВО) ракетными ударами разбили несколько вражеских позиций на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» ВС РФ Иван Бигма.

«В районе населенного пункта Константиновка <...> был поражен пункт временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На авдеевском направлении в районе населенного пункта Карловка артиллеристами мотострелкового соединения <...> уничтожен пункт временной дислокации батальона противника», — заявил он.

Накануне Минобороны показало работу ударных вертолетов Ми-28Н по ликвидации опорных пунктов и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что во время боевых вылетов служащие армейской авиации выполняют пуски ракет по заданным целям.

Тогда же МО опубликовало кадры уничтожения украинского склада боеприпасов для реактивных систем залпового огня. Местонахождение здания установили операторы беспилотников, после этого по был нанесен удар высокоточным орудием.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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