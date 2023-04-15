ВС РФ уничтожили на донецком направлении 315 военных и наемников ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 315 военных и наемников на донецком направлении. Об этом 15 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315 военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б» а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», — рассказал он на брифинге.

Также ВСУ понесли потери и на других участках фронта. Как уточнил Конашенков, до 40 украинских военнослужащих уничтожено на купянском направлении. На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 30 военных ВСУ.

«Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», — сказал Конашенков.

На краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении была пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Также российские силы средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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