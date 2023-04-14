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ВС РФ пресекли деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении

Минобороны: ВС РФ пресекли деятельность пяти украинских ДРГ на купянском направлении
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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На купянском направлении пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка Харьковской области. За прошедшие сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20», — сказал он на брифинге.

Помимо этого, на купянском направлении поражены украинские подразделения в районах Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР), Ивановка и Двуречная Харьковской области.

Также российские силы средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, ликвидировано шесть беспилотников ВСУ в районах Тамбовки Запорожской области, Великой Лепетихи и Масловки Херсонской области.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что военные группировки ВС РФ «Юг» нанесли поражающие удары по трем ротным опорным пунктам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинских боевиков в районе Звановки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он добавил, что российские военные также уничтожили 120-миллиметровый миномет и три артиллерийских орудия в рамках контрбатарейной борьбы в районе Верхнекаменского.

Накануне, 13 апреля, сообщалось, что группировка Вооруженных сил (ВС) РФ «Запад» уничтожила две украинские ДРГ на купянском направлении. Начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский также рассказал, что силами группировки были сорваны три ротации ВСУ на данном направлении в районе Ивановки, Стельмаховки и Артемовка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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