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ВС РФ уничтожили три опорных пункта украинских штурмовиков в ДНР
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ВС РФ уничтожили три опорных пункта украинских штурмовиков в ДНР

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Военнослужащие группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Юг» нанесли поражающие удары по трем ротным опорным пунктам 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинских боевиков в районе населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 14 апреля «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«В районе населенного пункта Звановка артиллерийским подразделением 2-го армейского корпуса Южного военного округа поражены три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. В результате огневых налетов противник понес потери в живой силе и автомобильной технике», — отметил он.

Бигма добавил, что российские военные также уничтожили 120-миллиметровый миномет и три артиллерийских орудия в рамках контрбатарейной борьбы в районе Верхнекаменского.

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Днем ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли поражение украинским боевикам на донецком направлении с помощью термитных снарядов. Это оружие сопряжено с реактивной системой залпового огня «Град». Термитными снарядами можно атаковать живую силу противника вне зависимости от того, находятся ли формирования в укрытии или на открытой местности.

До этого, 12 апреля, в Минобороны сообщили, что военные группировки «Юг» уничтожили резервы украинских боевиков, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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