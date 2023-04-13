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ВС РФ поразили позиции ВСУ термитными снарядами на донецком направлении

«РИА Новости»: ВС России поразили позиции ВСУ на донецком направлении термитными снарядами
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские военнослужащие нанесли поражение боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении с помощью термитных снарядов. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что при разрыве таких боеприпасов воспламеняется зажигательная смесь, температура горения которой может достигать 2300–2700 градусов, при этом пожар потушить невозможно. Основным поражающим фактором в данном случае является тепловая энергия.

Это оружие сопряжено с реактивной системой залпового огня «Град». Термитными снарядами можно атаковать живую силу противника вне зависимости от того, находятся ли формирования в укрытии или на открытой местности. Кроме того, зажигательные устройства применяют для уничтожения техники и других стратегических целей.

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три городских квартала Артемовска.

Он также уточнил, что ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии группировки «Юг» уничтожены резервы противника, которые пытались пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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