Российские силы овладели тремя городскими кварталами в Артемовске

Сотрудники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три городских квартала Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил 12 апреля официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в районе Артемовска штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами», — сказал он.

Он уточнил, что подразделения десантников сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Конашенков подчеркнул, что ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии группировки «Юг» уничтожены резервы противника, которые пытались пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделения 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль административные здания в Артемовске. Он отметил, что в западной части города подразделения украинских боевиков всё еще остаются.

В тот же день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уточнил, что под контролем российских сил находится более 80% Артемовска. Неосвобожденной осталась часть жилых районов, где под домами проведены тоннели.

Также 11 апреля Конашенков сообщил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска, противника вытесняют к западным окраинам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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