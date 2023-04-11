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Пригожин сообщил о контроле российских сил над 80% Артемовска

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Под контролем российских сил находится более 80% Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«В Бахмуте большая часть, это более 80%, находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики, администрация города», — сказал он в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Пригожин добавил, что неосвобожденной осталась часть жилых районов, где под домами проведены тоннели.

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В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска, противника вытесняют к западным окраинам.

10 апреля 2023 года политолог Юрий Светов поделился с «Известиями» мнением, что Артемовск может быть освобожден в течение ближайшего месяца. В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что более 75% территории города находится под контролем Вооруженных сил РФ.

7 апреля источник «Известий» уведомил о продвижении сотрудников ЧВК «Вагнер» из центра Артемовска к западным кварталам города. Сообщалось, что российские отряды, отвечавшие за центр Артемовска, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация, расположенная севернее, уже под контролем сотрудников ЧВК «Вагнер».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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