Российские силы контролируют более 75% территории Артемовска

Более 75% территории Артемовска (украинское название — Бахмут) находится под контролем Вооруженных сил РФ. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75% города находится под контролем наших подразделений», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, пока рано говорить о полном освобождении города, в западной части еще ведутся ожесточенные бои.

При этом врио главы ДНР сообщил, что сотрудники ЧВК «Вагнер» водрузили на здание администрации Артемовска флаг, что можно считать формальным признаком контроля над городом.

Ранее в этот день Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали здание администрации в Артемовске, перед тем как отступить.

Тогда же командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой. Он добавил, что бои носят ожесточенный характер, но оборона продолжается.

В свою очередь, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань 6 апреля рассказал, что российским штурмовым группам уже удалось взять под контроль часть Артемовска, продвижение вглубь города продолжается.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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