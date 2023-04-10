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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут) сложной. Об этом он заявил в понедельник, 10 апреля.

«Бои носят ожесточенный характер. Оборона продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», — сказал Сырский, чьи слова приводятся в украинском Telegram-канале Military Media Center.

Отмечается, что Сырский накануне побывал на самых горячих участках фронта на артемовском направлении. Там, как утверждается, он заслушал командиров воинских частей и группировок по поводу хода обороны и проблемных вопросов, требующих немедленного решения.

Пути исхода: ВС РФ близки к контролю над последней трассой в Артемовск
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Ранее в понедельник о своем визите в Артемовск сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. При этом он отметил, что российские силы продолжают освобождать русские земли, а также анонсировал подробный рассказ о ходе освобождения города.

До этого, 7 апреля, источник «Известий» уведомил о продвижении сотрудников ЧВК «Вагнер» из центра Артемовска к западным кварталам города. Сообщалось, что российские отряды, отвечавшие за центр Артемовска, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация, расположенная севернее, уже под контролем сотрудников ЧВК «Вагнер».

Днем ранее корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, что штурмовым группам РФ уже удалось взять под контроль часть Артемовска, продвижение вглубь города продолжается. По его словам, военные находятся в восточной части города и продвигаются к реке Бахмутка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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