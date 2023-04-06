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Корреспондент «Известий» рассказал о продвижении военных РФ вглубь Артемовска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российским штурмовым группам уже удалось взять под контроль часть Артемовска (украинское название — Бахмут), продвижение вглубь города продолжается. Как сообщил 6 апреля корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань, несмотря на сложности на данном направлении, российские бойцы не планируют сдавать свои позиции, собираясь оттеснять противника до последнего.

Военные сейчас находятся в восточной части Артемовска и продвигаются к реке Бахмутка, рассказал Астрахань. Сложности состоят в том, что штурмовые группы сталкиваются с очень сложной застройкой, где частный сектор с небольшими двориками переходит в советские многоэтажки и промышленные зоны.

«Это разница ландшафтов. Если противник занимает высоту, например, на девятиэтажке, которую мы штурмовали. То есть он видит нас, а мы движемся по частному сектору. Мы должны идти ровным фронтом, чтобы никто не отставал, фланги держать, и чтобы центр тоже двигался. Но в такой рваной застройке это очень сложно. Но ребята работают четко», — рассказал один из военнослужащих.

Также, по его словам, повсюду в Артемовске можно заметить проволоки — управление советских противотанковых ракет, по которым можно понять, насколько тяжелые бои шли за каждый дом и каждую улицу.

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Сейчас основные сражения российских военных ведутся возле железной дороги: одна группа поджимает противника с флангов, а другая продолжает выталкивать его еще дальше.

Ранее 6 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что украинские военнослужащие начали массово отступать из Артемовска. Один из украинских военных отметил, что ЧВК «Вагнер» наращивает свои штурмовые группы и продолжает занимать новые позиции в городе. Тяжелые бои идут на улицах Бахмутская и Спартаковская, с трех направлений ЧВК «Вагнер» ведет наступление на стадион «Авангард».

Вместе с тем 5 апреля подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали работу диверсионно-разведывательных групп и беспилотников около Артемовска и пытаются контратаковать.

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря в тот же день о текущей ситуации в Артемовске, заявил, что при риске потери личного состава украинских войск из-за окружения города будут приняты «правильные решения».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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