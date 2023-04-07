Российские силы продвинулись к западным кварталам Артемовска

Сотрудники ЧВК «Вагнер» продвигаются из центра Артемовска (украинское название — Бахмут) к западным кварталам города. Об этом 7 апреля сообщил источник «Известий».

На данный момент российские отряды, отвечавшие за центр Артемовска, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация, расположенная севернее, уже под контролем сотрудников ЧВК «Вагнер».

Кроме того, сообщается, что при отступлении украинские военные взорвали несколько зданий в центре Артемовска, в том числе администрацию города и налоговую инспекцию. Предполагается, что это сделано для того, чтобы не дать российским силам занять удачные стратегические позиции.

Ранее, 6 апреля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются перефокусировать свои отряды с Артемовска на Авдеевку под Донецком, где идет успешное продвижение войск РФ.

В тот же день советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ потеряли в ходе боев за Артемовск от 15 тыс. до 20 тыс. человек. Он отметил, что большая часть города подконтрольна российским военным, при этом промышленная зона завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) также практически освобождена.

Также 6 апреля корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, что штурмовым группам РФ уже удалось взять под контроль часть Артемовска, продвижение вглубь города продолжается. По его словам, военные находятся в восточной части города и продвигаются к реке Бахмутка.

5 апреля подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко отметил, что ВСУ активизировали работу диверсионно-разведывательных групп и беспилотников около Артемовска и пытаются контратаковать.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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