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Пушилин указал на перефокусировку сил ВСУ с Артемовска на Авдеевку

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ перефокусируют свои силы на Авдеевку, где успешно продвигаются ВС РФ
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Фото: REUTERS/Stringer
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются в настоящее время перефокусировать свои силы с Артемовска (украинское название — Бахмут) на Авдеевку под Донецком, где идет успешное продвижение войск РФ. На это указал в четверг, 6 апреля, временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Сейчас пока они пытаются понемногу перефокусировать свое внимание с Артемовска на Авдеевку. <…> Там наши подразделения продвигаются достаточно успешно. Первый армейский корпус, там ребята прямо специалисты, они делают порой невозможное», — отметил Пушилин в эфире телеканала «Россия-1».

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Двумя днями ранее, 4 апреля, кадры боевых действий минометчиков Вооруженных сил РФ из отряда «Тигр» под Авдеевкой показал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Один из солдат рассказал, что на данный момент их отряд выполняет задачу «агрессивной обороны». По его словам, дежурный расчет поддерживает пехоту, ищет активные цели, наблюдает за передвижениями противника и точечно накрывает опорные пункты.

За день до этого, 3 апреля, Пушилин сообщил, что на авдеевском направлении российские Вооруженные силы создают сложную ситуацию для противника и продвигаются вперед. По его словам, российские подразделения блокируют украинским войскам дорогу к Авдеевке, тем самым мешая ВСУ совершать наступательные действия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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