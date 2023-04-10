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Пушилин сообщил о своем визите в Артемовск
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Ракетчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении
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Пушилин сообщил о своем визите в Артемовск

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом 10 апреля он сообщил в своем Telegram-канале. Кроме того, он анонсировал подробный рассказ о ходе освобождения города.

«Вот он наш Артемовск, освобождается «вагнерами» (ЧВК «Вагнер». — Ред.). <...> Это маленький анонс, более подробное видео чуть позже ждите на канале. Наши подразделения продолжают освобождать русские земли», — подчеркнул он.

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Днем ранее стало известно о том, что военные России уничтожили возле Артемовска украинский бронетранспортер (БТР) «Буцефал». На опубликованном видео БТР горит в поле, над ним поднимается темный дым. Фоном слышны выстрелы и взрывы.

7 апреля источник «Известий» уведомил о продвижении сотрудников ЧВК «Вагнер» из центра Артемовска к западным кварталам города. Российские отряды, отвечавшие за центр Артемовска, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация, расположенная севернее, уже под контролем сотрудников ЧВК «Вагнер».

6 апреля Пушилин сказал о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) перефокусировать свои отряды с Артемовска на Авдеевку под Донецком, где идет успешное продвижение российских войск.

Тем временем корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, что штурмовым группам РФ уже удалось взять под контроль часть Артемовска, продвижение вглубь города продолжается. По его словам, военные находятся в восточной части города и продвигаются к реке Бахмутка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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