RV показал видео с уничтоженным украинским БТР «Буцефал» в районе Артемовска

Российские военные уничтожили украинский бронетранспортер (БТР) «Буцефал». Кадры горящей машины опубликованы 9 апреля в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

На видео БТР горит в поле, над ним поднимается темный дым. Фоном слышны выстрелы и взрывы.

В комментарии сказано, что «Буцефал» уничтожен около Артемовска (украинское название — Бахмут).

Ранее в апреле один из сотрудников ЧВК «Вагнер» рассказал, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) активно использовали бронетехнику, пытаясь остановить российских штурмовиков у Артемовска. В городе встречаются разбитые российскими силами бронеавтомобили, БМП и БТР.

6 апреля сообщалось, что российские барражирующие боеприпасы «Изделие-51/52», известные как «Ланцеты», поразили почти половину иностранных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне специальной военной операции (СВО). По словам источника, «Ланцеты» стали одним из основных средств контрбатарейной борьбы в зоне боевых действий.

О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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