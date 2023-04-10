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ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске перед отступлением

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 10 апреля заявил, что Вооруженные силы Украины подорвали здание администрации в Артемовске (украинское название — Бахмут) перед тем, как отсупить.

«Вагнера» (сотрудники ЧВК «Вагнер». — Ред.) показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений», — написал он в Telegram-канале во время поездки в город.

Кроме того, Пушилин предрек большой объем восстановительных работ в Артемовске. По его словам, он объехал город и увидел разрушительные последствия действий Украины. Так, в результате боев там практически не осталось целых зданий.

«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
«Известия» побывали в освобожденных кварталах Артемовска и наблюдали за дальнейшим штурмом города

Кроме того, из Артемовска продолжается эвакуация мирных жителей.

Ранее в этот же день командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой. По его словам, бои носят ожесточенный характер, но оборона продолжается.

При этом бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор 8 апреля упомянул о том, что взятие под контроль Артемовска открывает для Вооруженных сил России северное и западное направления для удара.

В свою очередь, корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань 6 апреля рассказал, что российским штурмовым группам уже удалось взять под контроль часть Артемовска, продвижение вглубь города продолжается.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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