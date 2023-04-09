Взятие под контроль Артемовска (украинское название — Бахмут) открывает для Вооруженных сил (ВС) России северное и западное направления для удара. Об этом заявил 8 апреля бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Как только земля подсохнет, Бахмут станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлениях», — сказал он в беседе с журналистом Стивеном Гарднером, видеозапись опубликована на его YouTube-канале.

Ранее Макгрегор высказал мнение о перспективах ВСУ в случае провала на артемовском направлении. Он назвал такой сценарий очень вероятным, поскольку украинские формирования оторваны от каналов снабжения.

Как сообщалось 7 апреля, за последние несколько дней штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» выбили украинских боевиков из центра города. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно использовали бронетехнику в попытке остановить российских штурмовиков.

На улицах города повсеместно видны разбитые бронеавтомобили, танки, БМП и БТР.

В начале апреля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что поражение ВСУ под Артемовском может привести к потере контроля сразу над несколькими крупными территориями.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говоря о текущей ситуации в Артемовске, заявил, что при риске потери личного состава украинских войск из-за окружения города будут приняты «правильные решения». Также он указал, что в случае принятия решения о сдаче Бахмута это станет «величайшим поражением США».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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