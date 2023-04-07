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Освободители Артемовска рассказали о военной технике националистов

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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За последние несколько дней штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» выбили украинских боевиков из центра города Артемовска (украинское название Бахмут), незадолго до этого успешно форсировав реку Бахмутку.

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Сейчас противник отошел за железную дорогу и пытается восстановиться после недавнего разгрома, чтобы снова попробовать сопротивляться.

Один из сотрудников ЧВК «Вагнер» рассказал, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) активно использовали бронетехнику, чтобы остановить российских штурмовиков. То и дело встречаются разбитые бронеавтомобили, БМП и БТР. А на одной из улиц — сразу четыре подбитых танка.

Три «брони» — это старые Т-64. А вот четвертая машина — редкий зверь — модернизированный украинской промышленностью еще до начала специальной военной операции Т-72АМТ. Его легко можно опознать по сбитым резино-тканевым экранам и штатным противокумулятивным решеткам на башне.

На корпусах всех танков нарисованы белые кресты — украинские тактические знаки. Неподалеку от танкового кладбища — еще одна интересная находка. Это бронетранспортер М-113, переданный Киеву американцами. Машина покрашена в характерный пустынный песчано-розовый цвет. На бортах и дверях БТР нанесены красные кресты.

На первый взгляд это медицинская эвакуационная машина. Но в десантном отсеке нет ни носилок, ни медицинского оборудования. Всё пространство забито коробами с натовскими пулеметными патронами и советскими «цинками» с боеприпасами для автоматов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»

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