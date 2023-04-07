Освободители Артемовска рассказали о военной технике националистов

За последние несколько дней штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» выбили украинских боевиков из центра города Артемовска (украинское название Бахмут), незадолго до этого успешно форсировав реку Бахмутку.

Сейчас противник отошел за железную дорогу и пытается восстановиться после недавнего разгрома, чтобы снова попробовать сопротивляться.

Один из сотрудников ЧВК «Вагнер» рассказал, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) активно использовали бронетехнику, чтобы остановить российских штурмовиков. То и дело встречаются разбитые бронеавтомобили, БМП и БТР. А на одной из улиц — сразу четыре подбитых танка.

Три «брони» — это старые Т-64. А вот четвертая машина — редкий зверь — модернизированный украинской промышленностью еще до начала специальной военной операции Т-72АМТ. Его легко можно опознать по сбитым резино-тканевым экранам и штатным противокумулятивным решеткам на башне.

На корпусах всех танков нарисованы белые кресты — украинские тактические знаки. Неподалеку от танкового кладбища — еще одна интересная находка. Это бронетранспортер М-113, переданный Киеву американцами. Машина покрашена в характерный пустынный песчано-розовый цвет. На бортах и дверях БТР нанесены красные кресты.

На первый взгляд это медицинская эвакуационная машина. Но в десантном отсеке нет ни носилок, ни медицинского оборудования. Всё пространство забито коробами с натовскими пулеметными патронами и советскими «цинками» с боеприпасами для автоматов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»