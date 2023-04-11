В Минобороны России сообщили о боях за центральную часть Артемовска

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Как сообщил 11 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, противника вытесняют к западным окраинам.

По словам Конашенкова, в боевых действиях за Артемовск сейчас сосредоточены все основные усилия на донецком направлении.

«Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта», — заявил генерал-лейтенант.

Также, добавил представитель ведомства, на флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ракетных войск, артиллерии Южной группировки Воздушно-десантных войск (ВДВ).

«Подразделения Южной группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиацией совершенно 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач», — указал Конашенков.

10 апреля 2023 года политолог Юрий Светов поделился с «Известиями» мнением, что Артемовск может быть освобожден в течение ближайшего месяца. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что более 75% территории города находится под контролем Вооруженных сил РФ.

7 апреля источник «Известий» уведомил о продвижении сотрудников ЧВК «Вагнер» из центра Артемовска к западным кварталам города. Сообщалось, что российские отряды, отвечавшие за центр Артемовска, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация, расположенная севернее, — уже под контролем сотрудников ЧВК «Вагнер».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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