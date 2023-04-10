Политолог назвал возможные сроки освобождения Артемовска

Артемовск (украинское название — Бахмут) может быть освобожден в течение ближайшего месяца. Таким мнением 10 апреля с «Известиями» поделился политолог Юрий Светов.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что более 75% территории Артемовска находится под контролем Вооруженных сил РФ.

По мнению политолога, Артемовск превратился в символ, из-за которого сейчас сражения идут с особой ожесточенностью. На первом месте уже не военные, а политические соображения, отметил он.

«Украинская сторона, если верить их сообщениям, даже свои элитные части бросает в бой. Хотя они вроде бы были подготовлены для наступления. Российские войска, как говорило руководство, стараются беречь бойцов. Говорилось о том, что 70% территории освобождено, теперь 75%. Надо ждать, что все-таки в течение ближайшего месяца эта задача будет решена», — сказал Светов.

Собеседник «Известий» добавил, что цели в битве за Артемовск у сторон разные. Украина хочет отстоять город любой ценой, в то время как Россия планирует взять населенный пункт, но максимально сберечь своих бойцов.

Также 10 апреля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой. Он добавил, что бои носят ожесточенный характер, но оборона продолжается.

7 апреля источник «Известий» уведомил о продвижении сотрудников ЧВК «Вагнер» из центра Артемовска к западным кварталам города. Сообщалось, что российские отряды, отвечавшие за центр Артемовска, находятся рядом с районной администрацией города. Главная администрация, расположенная севернее, уже под контролем сотрудников ЧВК «Вагнер».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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