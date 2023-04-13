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Силы РФ уничтожили две ДРГ и сорвали три ротации ВСУ на купянском направлении

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Группировка Вооруженных сил (ВС) РФ «Запад» уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский в четверг, 13 апреля.

«На купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две ДРГ противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады тероборны», — сказал Зыбинский.

Он рассказал также, что силами группировки были сорваны три ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении в районе населенных пунктов Ивановка, Стельмаховка и Артемовка.

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Днем ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о пресечении на купянском направлении силами РФ действия трех диверсионных групп ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое и Берестовое в Харьковской области, а также Стельмаховка в ЛНР. По словам Конашенкова, деятельность еще двух диверсионных групп была пресечена в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, 10 апреля, глава МВД ДНР Алексей Дикий заявил, что российские силы уничтожают 3–4 украинские диверсионно-разведывательные группы в неделю. По его словам, в настоящий момент ВСУ активизировали деятельность ДРГ, увеличивая количество совершаемых терактов, в то время как на линии боевого соприкосновения особой активизации не наблюдается.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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