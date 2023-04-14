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Антонов указал на стремительный рост числа иностранных наемников на Украине

Посол Антонов: воюющих на стороне Украины наемников нельзя назвать психически здоровыми
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Количество иностранных наемников, прибывающих на Украину для участия в спецоперации, стремительно увеличивается, заявил 14 апреля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его мнению, людей из-за рубежа, которые добровольно едут сражаться на стороне Киева, нельзя назвать психически здоровыми.

«Такое ощущение, что это не вполне здоровые люди с испорченной психикой, которым надоело посещение тиров в своих государствах, и теперь они решили на практике реализовать сюжеты голливудских фильмов об охоте на живых людей», — отметил Антонов в беседе с ТАСС.

В причастность американских наемников к издевательствам над российскими военнопленными, а также к расстрелам мирных жителей и другим военным преступлениям не хочется верить, подчеркнул посол.

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7 апреля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал всех американских наемников покинуть территорию Украины. По его словам, оставшиеся с большой долей вероятности могут погибнуть.

Ранее, 25 марта, газета The New York Times написала, что в иностранный легион Украины входит только 1,5 тыс. военных вместо заявленных 20 тыс. Издание рассказало, что легион был наспех сформирован украинским правительством. При наборе в него проверка биографии потенциальных добровольцев длилась не более 10 минут. Многих из них газета характеризует как непригодных для выполнения своих обязанностей.

За день до этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что иностранные военные являются легальной целью и подлежат уничтожению в рамках спецоперации на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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