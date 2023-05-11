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ВС РФ «Искандером» нанесли удары по бригаде ВСУ в Харьковской области

ВС РФ «Искандером» нанесли удары по танковой бригаде ВСУ в Харьковской области
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские бойцы нанесли ракетные удары с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер» по личному составу и военной технике танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Балаклее в Харьковской области, сообщил 11 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» нанесены два ракетных удара крылатыми ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по скоплению личного состава, вооружения и военной техники 112-й отдельной танковой бригады ВСУ в городе Балаклее», — сказал он.

По словам Зыбинского, в полосе обороны 1-ой танковой армии артиллерийским огнем сорвана попытка украинских боевиков провести разведку боем в районе Стельмаховки в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Штурмовой авиацией нанесены удары по расположению 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ивановка и 103-й отдельной бригады территориальной обороны в населенном пункте Котляровка», — отметил он.

Начальник пресс-центра добавил, что в районе Старицы артиллеристы из САУ «Мста-С» нанесли поражение украинскому минометному расчету.

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Ранее, 9 мая, издание «Русская Весна» сообщило, что российские силы стали применять комплексы «Искандер» для ударов по боевикам. Так, уточнялось, что накануне «Искандерами» ударили по украинским целям в районе Харькова. Там заметили значительное скопление живой силы противника, которую собирались направить на российские позиции.

Накануне сообщалось, что бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области. Кроме того, были сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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