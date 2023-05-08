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Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту наемников ВСУ в Харьковской области

Минобороны: в Харьковской области Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наемников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский 8 мая.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка», — приводит его слова «РИА Новости».

По данным Зыбинского, военнослужащие группировки войск «Запад» на купянском направлении за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Кроме того, были сорваны три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск.

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Ранее, 1 мая, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что экипажи самолетов Су-34 и Су-25 группы «Центр» успешно отработали по опорным пунктам, районам сосредоточения огневых средств и живой силе украинских боевиков.

20 апреля Минобороны РФ поделилось кадрами работы летчиков сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрывают действия подразделений Вооруженных сил России в рамках спецоперации по защите Донбасса.

19 апреля авиация Воздушно-космических сил России за сутки сбила три самолета воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка Донецкой Народной Республики (ДНР). Там были ликвидированы два украинских истребителя МиГ-29. В районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области был уничтожен украинский самолет Су-25.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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