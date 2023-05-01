Российские артиллеристы поразили около 140 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 1 мая сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, на торском участке и в районе Серебрянского лесничества были обнаружены позиции 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. По координатам, предоставленным разведкой, был произведен удар, в результате чего противник понес ощутимые потери в личном составе и военной технике.

Кроме того, экипажи самолетов Су-34 и Су-25 группы «Центр» успешно отработали по опорным пунктам, районам сосредоточения огневых средств и живой силе украинских боевиков. Между тем установка противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ вывела из строя беспилотный авиационный комплекс А1-СМ «Фурия», который националисты использовали для разведывательных операций и корректировки огня.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что более 200 украинских боевиков ликвидировано в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Он уточнил, что российские военные нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ в этом населенном пункте.

Тогда же на краснолиманском направлении было уничтожено до 65 националистов, боевая бронированная машина, три автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30.

29 апреля Савчук доложил о ликвидации шести опорных пунктов противника на краснолиманском направлении. Артиллерия нанесла огневое поражение по около 100 различным целям. Российскими военнослужащими в ходе контрбатарейной борьбы также было вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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