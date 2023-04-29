Авиация ВС РФ поразила шесть опорных пунктов ВСУ в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 29 апреля сообщил, что экипажи бомбардировочной авиации поразили шесть опорных пунктов вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

«На краснолиманском направлении бомбардировочной авиацией группировки войск «Центр» поражено шесть опорных пунктов противника», — сказал он.

Отмечается, что артиллерия нанесла огневое поражение по около 100 различным целям. Также военнослужащими РФ в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских позиций украинских боевиков.

Помимо этого, Савчук сообщил, что на нескольких участках вскрыты позиции 81-ой аэромобильной и 58-ой мотопехотной бригад ВСУ, по ним нанесены удары.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы уничтожили до 300 солдат ВСУ на донецком направлении.

27 апреля штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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