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ВС РФ уничтожили до 300 военных ВСУ на донецком направлении
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ВС РФ уничтожили до 300 военных ВСУ на донецком направлении

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Российские силы уничтожили на донецком направлении до 300 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в пятницу, 28 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-30», — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, авиация и Южная группировка войск поразили подразделения в районах Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино. Конашенков также рассказал о ситуации на купянском направлении — потери со стороны противника за сутки составили около 75 военнослужащих, а также была уничтожена военная техника: две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20. Также районах в Харьковской области были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

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«На херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30», — подчеркнул Конашенков.

Он отметил, что на южнодонецком и запорожском направлениях потерпели поражение до 40 солдат Украины. Помимо этого, он подытожил деятельность российских систем ПВО за прошедшие сутки, добавив, что всего было сбито восемь украинских беспилотников.

В ночь на 27 апреля российские силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ. На купянском направлении российские военные поразили подразделения украинской армии в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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