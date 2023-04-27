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Российские силы нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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В ночь на четверг, 27 апреля, российские силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий», — сказал он.

Также Конашенков указал на запрет «выдвижения подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий».

Представитель военного ведомства добавил, что на купянском направлении военнослужащие РФ поразили подразделения украинской армии в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области.

«В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих», — уточнил он.

Помимо этого, на указанном направлении за сутки российские силы уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля и боевую машину РСЗО «Град» противника.

Как сказал Конашенков, на донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовске (украинское название — Бахмут).

«Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов», — дополнил он.

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25 апреля Конашенков уведомил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Тогда противник потерял на купянском направлении до 65 военных. Со слов представителя МО РФ, российские силы ликвидировали склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ.

Тем временем начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Днепр» Алексей Рулев сказал, что российские военные ликвидировали пункт временной дислокации украинской теробороны и контрбатарейную радиолокационную станцию (РЛС) на херсонском направлении. Также было ликвидировано 30 украинских боевиков.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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