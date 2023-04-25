Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в Харьковской области, всего противник потерял на купянском направлении до 65 военных. Об этом 25 апреля сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За сутки противник потерял на данном направлении до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

По его словам, российскими силами ликвидирован склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ.

«Кроме того, в районе населенного пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что в Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР) пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Диверсанты ликвидированы у населенных пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР.

Накануне Конашенков отметил успехи российских сил на купянском направлении — там было ликвидировано свыше 70 военнослужащих, а также военная техника: боевая бронированная машина и три пикапа.

23 апреля в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении за сутки российские силы поразили подразделения украинских боевиков в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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