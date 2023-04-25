Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич заявил о совещании Киева с США и ЕС при голосовании по членству Косово в СЕ
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение уровня ключевой ставки ЦБ в апреле
Общество
Глава РЖД рассказал о внедрении беспилотных «Ласточек» на МЦК в 2024 году
Армия
Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Общество
Алла Манилова покинет пост замминистра культуры РФ
Общество
В России стартовала акция «Георгиевская лента»
Армия
ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Мир
Шойгу провел двусторонние переговоры с коллегами из Ирана, Турции и Сирии
Экономика
Правительство отозвало поправки о налогах для работающих в РФ из-за границы
Авто
Livan начнет продажи автомобилей в России в мае
Общество
Красную площадь закроют с 27 апреля по 10 мая для подготовки к Дню Победы
Политика
Персоной нон грата в РФ объявлен 1-й секретарь посольства Молдавии
Мир
Байден официально объявил о намерении выдвигаться на выборы 2024 года
Сюжет:

Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в Харьковской области, всего противник потерял на купянском направлении до 65 военных. Об этом 25 апреля сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За сутки противник потерял на данном направлении до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

По его словам, российскими силами ликвидирован склад боеприпасов 67-й мехбригады ВСУ.

«Кроме того, в районе населенного пункта Терновая Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Также он отметил, что в Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР) пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Диверсанты ликвидированы у населенных пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР.

«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
«Известия» побывали в освобожденных кварталах Артемовска и наблюдали за дальнейшим штурмом города

Накануне Конашенков отметил успехи российских сил на купянском направлении — там было ликвидировано свыше 70 военнослужащих, а также военная техника: боевая бронированная машина и три пикапа.

23 апреля в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении за сутки российские силы поразили подразделения украинских боевиков в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023