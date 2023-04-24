ВС РФ уничтожили 280 военнослужащих ВСУ на донецком направлении

Российские силы уничтожили на донецком направлении более 280 украинских солдат, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в понедельник, 24 апреля, в ходе брифинга.

Более того, на этом направлении российскими силами был уничтожен командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он также отметил успехи Вооруженных сил (ВС) РФ на купянском направлении — там было ликвидировано свыше 70 военнослужащих, а также военная техника: боевая бронированная машина и три пикапа. Удары по противнику происходили в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Харьковской области. При этом в населенном пункте ЛНР Стельмаховке был найден и уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении артиллеристы группировки войск Центр наносили удары в ЛНР и Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери составили около 60 военнослужащих, также была ликвидирована военная техника.

«На херсонском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США», — добавил Конашенков.

В Запорожской области поражены «два узла связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ», отметил генерал-лейтенант. При этом на запорожском и южно-донецком направлениях группировка Восток ликвидировала 20 противников, две группы диверсантов и два склада.

Вместе с тем он подытожил деятельность российских систем ПВО за прошедшие сутки, подчеркнув, что всего было сбито 38 украинских беспилотников.

Говоря о ситуации в Артемовске, Конашенков указал на то, что бои в западных районах продолжаются. Армейская поддержка пресекла попытки противника контратаковать с флангов.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «захват» Артемовска (украинское название — Бахмут) российской армией поставит под угрозу остальные территории Украины. Зеленский пояснил, что захват этой территории откроет России плацдарм для наступления на два более крупных города в ДНР — Краматорск и Славянск.

В понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артемовска. На данный момент, по словам Пушилина, российские силы подошли к достаточно сложному участку — к кварталу высоток, где украинские боевики организовали оборону.

Накануне газета Bild писала о том, что украинские военнослужащие оставили последние позиции в центре Артемовска и отступили на запад от железнодорожных путей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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