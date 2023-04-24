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Зеленский объяснил значение захвата Артемовска для России

Президент Украины Зеленский: захват Артемовска ВС РФ станет трамплином для их наступления дальше
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Захват Артемовска (украинское название — Бахмут) Вооруженными силами РФ может стать трамплином для их дальнейшего наступления. Об этом в воскресенье, 23 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Al Arabiya.

«Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт и даст русским войскам и «Вагнеру» шанс захватить больше наших земель», — сказал он.

Зеленский пояснил, что захват этой территории откроет России плацдарм для наступления на два более крупных города в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Краматорск и Славянск.

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Ранее, 23 апреля, газета Bild сообщила о том, что украинские военнослужащие оставили последние позиции в центре Артемовска и отступили на запад от железнодорожных путей. Журналист издания рассказал, что российские войска уже продвинулись к западу от путей.

Ранее в этот день штурмовые отряды ВС РФ освободили еще два квартала западной части Артемовска. В интересах российской группировки на донецком направлении авиацией было совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи, добавили в Минобороны.

22 апреля российские силы освободили три квартала в западной части Артемовска. Кроме того, они уничтожили до 255 украинских солдат и наемников.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 21 апреля признала продвижение российских сил по территории города. Тем временем советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли в котел группировку украинских боевиков в Артемовске. С его слов, к дороге Артемовск – Часов Яр вышли сотрудники группы «Вагнер». По этой трассе шло снабжение украинских неонацистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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