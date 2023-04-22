Российские силы освободили три квартала в западной части Артемовска за сутки
На донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) три квартала в западной части города Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил 22 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За сутки на данном направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20», — сообщил Конашенков.
Помимо этого, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики (ДНР) российскими силами был уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе Павловки были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
Официальный представитель Минобороны добавил также, что на херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 25 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20.
Накануне, 21 апреля, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские Вооруженные силы в Артемовске взяли в котел группировку ВСУ. Он рассказал, что сотрудники «Вагнера» перекрыли трассу Артемовск – Часов Яр, по которой шло снабжение украинских войск.
Днем ранее он также отмечал, что украинские военнослужащие несут колоссальные потери, малые группы войск бегут из Артемовска или сдаются в плен. Город почти полностью подконтролен российской армии, около 90% территории освобождено.
Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.