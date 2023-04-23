Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФК «Ростов» обыграл «Урал» в гостевом матче 24-го тура РПЛ
Армия
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
Мир
Илон Маск заявил об отправке на Украину $100 млн
Политика
Медведев предупредил об ответе РФ в случае запрета G7 на поставку товаров в РФ
Спорт
Непомнящий сыграл вничью в 10-й партии матча ЧМ по шахматам
Мир
В СНБО Украины заявили о готовности к контрнаступлению при поставке оружия
Мир
Румынский сенатор Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Происшествия
Две женщины погибли в результате обстрела ВСУ Макеевки в ДНР
Мир
Тайвань предупредил о риске для 40% мировой торговли в случае войны с Китаем
Мир
В Эстонии заявили о готовящемся контрнаступлении ВСУ через месяц
Армия
Сальдо опроверг слухи о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
Общество
Композитор Алексей Муравлев умер в Москве на 99-м году жизни
Армия
Штурмовые отряды ВС РФ освободили еще два квартала Артемовска
Сюжет:

Штурмовые отряды ВС РФ освободили еще два квартала Артемовска

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штурмовые отряды Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили еще два квартала Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что это два квартала, находящиеся в западной части города.

«Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах», — отметил генерал-лейтенант.

В интересах российской группировки на донецком направлении авиацией было совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи, добавили в Минобороны.

По словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Григоровка и Калинина Донецкой Народной Республики (ДНР) огнем артиллерии южной группировки войск нанесено поражение резервам противника. Также в районах населенных пунктов Серебрянка и Веселое в ДНР российскими силами были уничтожены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны, за сутки на донецком направлении уничтожены до 200 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Окружить работой: как проходит штурм западной части Артемовска
Атакующим подразделениям активно оказывает огневую поддержку авиация и артиллерия

Днем ранее от боевиков ВСУ были освобождены три квартала в западной части Артемовска. Также уничтожено до 255 украинских военнослужащих и наемников.

Накануне, 21 апреля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских сил по территории города. Вместе с тем в тот день советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли в котел группировку украинских боевиков в Артемовске. По его словам, к дороге Артемовск — Часов Яр вышли сотрудники ЧВК «Вагнер». По этой трассе шло снабжение ВСУ.

Накануне он также отмечал, что украинские военнослужащие несут колоссальные потери, малые группы войск бегут из Артемовска или сдаются в плен, а город почти полностью подконтролен российской армии, около 90% территории освобождено.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023