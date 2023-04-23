Штурмовые отряды ВС РФ освободили еще два квартала Артемовска

Штурмовые отряды Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили еще два квартала Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что это два квартала, находящиеся в западной части города.

«Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах», — отметил генерал-лейтенант.

В интересах российской группировки на донецком направлении авиацией было совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи, добавили в Минобороны.

По словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Григоровка и Калинина Донецкой Народной Республики (ДНР) огнем артиллерии южной группировки войск нанесено поражение резервам противника. Также в районах населенных пунктов Серебрянка и Веселое в ДНР российскими силами были уничтожены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны, за сутки на донецком направлении уничтожены до 200 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Днем ранее от боевиков ВСУ были освобождены три квартала в западной части Артемовска. Также уничтожено до 255 украинских военнослужащих и наемников.

Накануне, 21 апреля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских сил по территории города. Вместе с тем в тот день советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли в котел группировку украинских боевиков в Артемовске. По его словам, к дороге Артемовск — Часов Яр вышли сотрудники ЧВК «Вагнер». По этой трассе шло снабжение ВСУ.

Накануне он также отмечал, что украинские военнослужащие несут колоссальные потери, малые группы войск бегут из Артемовска или сдаются в плен, а город почти полностью подконтролен российской армии, около 90% территории освобождено.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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