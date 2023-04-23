Bild сообщила об уходе ВСУ с последних позиций в центре Артемовска

Украинские военнослужащие оставили последние позиции в центре Артемовска (украинское название — Бахмут) и отступили на запад от железнодорожных путей, сообщил 23 апреля журналист немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.

«Российские войска уже продвинулись к западу от путей и, похоже, продолжают наступление», — сказал он.

Журналист обнародовал карту с локациями, которые контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее в этот день штурмовые отряды Вооруженных сил РФ (ВС РФ) освободили еще два квартала Артемовска. Речь идет о западной части города. В интересах российской группировки на донецком направлении авиацией было совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи, добавили в Минобороны.

22 апреля российские силы освободили три квартала в западной части Артемовска. Кроме того, они уничтожили до 255 украинских солдат и наемников.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 21 апреля признала продвижение российских сил по территории города. Тем временем советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские силы взяли в котел группировку украинских боевиков в Артемовске. С его слов, к дороге Артемовск – Часов Яр вышли сотрудники ЧВК «Вагнер». По этой трассе шло снабжение ВСУ.

Накануне он также отмечал, что украинские военнослужащие несут колоссальные потери, малые группы войск бегут из Артемовска или сдаются в плен, а город почти полностью подконтролен российской армии, около 90% территории освобождено.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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