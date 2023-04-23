Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФК «Ростов» обыграл «Урал» в гостевом матче 24-го тура РПЛ
Армия
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
Мир
Илон Маск заявил об отправке на Украину $100 млн
Политика
Медведев предупредил об ответе РФ в случае запрета G7 на поставку товаров в РФ
Спорт
Непомнящий сыграл вничью в 10-й партии матча ЧМ по шахматам
Мир
В СНБО Украины заявили о готовности к контрнаступлению при поставке оружия
Мир
Румынский сенатор Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Происшествия
Две женщины погибли в результате обстрела ВСУ Макеевки в ДНР
Мир
Тайвань предупредил о риске для 40% мировой торговли в случае войны с Китаем
Мир
В Эстонии заявили о готовящемся контрнаступлении ВСУ через месяц
Армия
Сальдо опроверг слухи о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
Общество
Композитор Алексей Муравлев умер в Москве на 99-м году жизни
Армия
Штурмовые отряды ВС РФ освободили еще два квартала Артемовска
Сюжет:

Российское ПВО сбило оперативно-тактическую ракету «Гром-2» ВСУ

МО РФ: ПВО сбило оперативно-тактическую ракету «Гром-2» ВСУ и три снаряда HIMARS
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили одну украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», а также три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, информирует 23 апреля российское Минобороны.

На купянском направлении за этот же период российские силы поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области.

«В районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 95 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, сообщается, что на краснолиманском направлении военные РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ неподалеку от пунктов Невского, Червоной Дибровы Луганской Народной Республики (ЛНР), Терн, Торского и Григоровки Донецкой Народной Республики (ДНР). ВСУ за сутки здесь потеряли более 70 солдат, также боевую бронированную машину, два пикапа, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

«На донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артемовск (украинское название Бахмут. — Ред.). Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах. В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи», — отмечает пресс-служба МО.

Кроме всего прочего, на херсонском направлении потери ВСУ составили около 45 украинских военных и три автомобиля.

Окружить работой: как проходит штурм западной части Артемовска
Атакующим подразделениям активно оказывает огневую поддержку авиация и артиллерия

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомил об освобождении ВС России двух кварталов Артемовска. Речь идет о западной части города.

Также МО РФ показало кадры уничтожения ВС РФ опорных пунктов и живой силы украинских националистов с помощью расчетов БПЛА. Беспилотные летательные аппараты российская армия использует для разведки целей, корректировки огня и контроля поражения целей орудиями.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023