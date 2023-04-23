Российское ПВО сбило оперативно-тактическую ракету «Гром-2» ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили одну украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2», а также три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, информирует 23 апреля российское Минобороны.

На купянском направлении за этот же период российские силы поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области.

«В районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 95 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, сообщается, что на краснолиманском направлении военные РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ неподалеку от пунктов Невского, Червоной Дибровы Луганской Народной Республики (ЛНР), Терн, Торского и Григоровки Донецкой Народной Республики (ДНР). ВСУ за сутки здесь потеряли более 70 солдат, также боевую бронированную машину, два пикапа, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

«На донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артемовск (украинское название Бахмут. — Ред.). Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах. В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи», — отмечает пресс-служба МО.

Кроме всего прочего, на херсонском направлении потери ВСУ составили около 45 украинских военных и три автомобиля.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомил об освобождении ВС России двух кварталов Артемовска. Речь идет о западной части города.

Также МО РФ показало кадры уничтожения ВС РФ опорных пунктов и живой силы украинских националистов с помощью расчетов БПЛА. Беспилотные летательные аппараты российская армия использует для разведки целей, корректировки огня и контроля поражения целей орудиями.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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