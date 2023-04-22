Артиллерийские подразделения ВДВ уничтожили опорные пункты ВСУ

Используя расчеты беспилотников для обнаружения укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) смогли уничтожить опорные пункты и живую силу украинских националистов. Кадрами работы военных в субботу, 22 апреля, поделилось Минобороны России.

Экипажи 120-миллиметровой самоходной артиллерийско-минометной установки (САУ) «Нона-С» совершили марш на огневые позиции в лесном массиве и после проведения прицеливания поразили выявленные объекты. Выполнив работу мужественно и слаженно, артиллеристы-десантники сменили позиции для выполнения новых задач.

Беспилотные летательные аппараты российская армия использует для разведки целей, корректировки огня и контроля поражения целей орудиями.

17 апреля корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал тренировку штурмовых подразделений ВДВ. Военнослужащие работают под контролем инструктора, чтобы в реальном бою все действия были доведены до автоматизма. Бойцов координирует оператор беспилотника, наблюдая с воздуха.

13 апреля, подразделения ВДВ уничтожили из САУ «Нона» живую силу и командно-наблюдательные пункты ВСУ, оборудованные в лесу. Разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществлялся с квадрокоптеров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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