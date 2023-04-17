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Штурмовики ВДВ провели тренировку в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал тренировку штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения спецоперации.

Отмечается, что тренировка направлена на штурм опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военнослужащие работают под контролем инструктора, чтобы в реальном бою все действия были доведены до автоматизма. Также бойцов координирует оператор беспилотника, наблюдая с воздуха.

По словам корреспондента, одна из особенностей тренировок десантников — постоянная смена локаций. Это необходимо, чтобы как местность, так и новый опорный пункт, который придется брать, были не знакомы.

Военнослужащие, прикрывая друг друга отрабатывают передвижение, взятие углов, контроль позиций, зачистку блиндажей и укрытий выбивая противника с позиций. Штурм начинается после огневого поражения противника артиллерией, подгруппами расчетов АГС-17 «Пламя», а также после работы снайперов.

Поддержку наступления осуществляют мобильные группы на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ» и «Тигр».

Как сообщил корреспондент, самое сложное при штурме — опередить противника и застать его врасплох. Об этом постоянно говорят бойцам инструкторы.

«Мы готовимся ко всем ситуациям. Тренируем то, что у нас было. Реально с чем мы столкнулись тренируем, что может у нас быть, варианты развития событий», — сказал инструктор с позывным «Сокол».

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Ранее, 13 апреля, подразделения ВДВ уничтожили из САУ «Нона» живую силу и командно-наблюдательные пункты ВСУ, оборудованные в лесу. Разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществляется с квадрокоптеров.

11 апреля сообщалось, что штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ отбили опорный пункт украинских боевиков.

Накануне стало известно, что российские десантники захватили 17 опорных пунктов ВСУ. Военнослужащие работали при поддержке ударов армейской авиации, огня артиллерии, парашютно-десантных полков и соединений, ТОС-1А «Солнцепек», танков и БПЛА.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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