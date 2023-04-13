Подразделения ВДВ РФ уничтожили наблюдательные пункты ВСУ из САУ «Нона»

Минобороны России в четверг, 13 апреля, опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения СВО.

Артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий «Нона» костромских десантников ежедневно ведут боевую работу по уничтожению командно-наблюдательных пунктов и живой силы украинских националистов, окопавшихся в лесном массиве, в интересах максимального продвижения наших штурмовых отрядов.



«В основном работаем штатными боеприпасами. <...> По точности хорошая машина, и поражение наносит тоже ощутимое противнику», — рассказал старший наводчик «Ноны» с позывным «Горелый».



После обнаружения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетами беспилотных летательных аппаратов, артиллеристы-десантники получают команду на боевую работу.



«Работаем постоянно, то есть идут задачи, их выполняем, быстро и мобильно. Ребята наши начинают наступление, мы своим орудием начинаем отрабатывать заданные цели», — сообщил механик-водитель САУ «Нона» Андрей.



Экипажи самоходных орудий «Нона» совершают марш на огневые позиции, проводят прицеливание и наносят огневое поражение живой силе ВСУ, уничтожая также командно-наблюдательные пункты противника, оборудованные в лесу. Разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществляется с квадрокоптеров.

После подавления целей экипажи оперативно меняют позицию, исключая попадание под ответный огонь ВСУ.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ отбили опорный пункт украинских националистов.

10 апреля стало известно, что российские десантники захватили 17 опорных пунктов ВСУ. Военнослужащие работали при поддержке ударов армейской авиации, огня артиллерии, парашютно-десантных полков и соединений, ТОС-1А «Солнцепек», танков и БПЛА.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук наградил государственными наградами военнослужащих Воздушно-десантных войск за проявленную отвагу и мужество в ходе спецоперации. Военным вручили ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу» и «За спасение погибавших».

8 апреля сообщалось, что костромские десантники при помощи зениток уничтожили украинских боевиков в лесу. В Минобороны отметили, что под прикрытием бронегруппы костромские десантники совершают марш на огневые позиции противника, отстреливая украинских боевиков из 57-миллиметровых зениток. После этого расчеты оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный обстрел.

Для мобильности и маневренности подразделений орудия установлены на кузов автомобиля «Урал-4320».



Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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