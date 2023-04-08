Костромские десантники при помощи зениток уничтожили украинских боевиков в лесу

Зенитные подразделения Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), окопавшихся в лесу. Минобороны опубликовало кадры боевой работы военнослужащих в субботу, 8 апреля.

Под прикрытием бронегруппы костромские десантники совершают марш на огневые позиции противника, отстреливая украинских боевиков из 57-миллиметровых зениток. После этого расчеты оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный обстрел.

Для мобильности и маневренности подразделений орудия установлены на кузов автомобиля «Урал—4320». Разведку, корректировку и контроль поражения целей осуществляется при помощи беспилотников.

25 марта корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о зенитном ракетном комплексе «Бук», с помощью которого под Угледаром было уничтожено более 30 целей противника в воздушном пространстве. По его словам, боевая машина помогает пехоте и защищает объекты от атак украинских боевиков, создавая непробиваемый воздушный купол.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.