Российские десантники захватили 17 опорных пунктов ВСУ под Кременной
Российские десантники под командованием начштаба дивизии гвардии полковника Александра Шипова за прошлую неделю дошли до линии электропередачи (ЛЭП), которая разделяет Кременской лес на две равные части. В распоряжении «Известий» 10 апреля оказались кадры, на которых запечатлена работа штурмовых групп.
Отмечается, что при поддержке ударов армейской авиации, огня артиллерии парашютно-десантных полков и соединения, ТОС-1А «Солнцепек», танков и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российские бойцы захватили 17 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным «Известий», также российские силы сумели захватить большое количество стрелкового вооружения иностранного производства, в частности автоматы, пулеметы и гранатометы.
Сообщатся, что противник понес значительные потери в личном составе и технике, а также прибег к дополнительным резервам, но удержать их так и не сумел, покинув обороняемый рубеж.
Артиллерийским огнем был уничтожен склад боеприпасов, уничтожены и подавлены минометные взвода на огневых позициях ВСУ.
Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал провальную атаку ВСУ под Кременной. Российских бойцов на данном рубеже прикрывает система траншей и окопов, вырытая в лесной песчаной местности, отметил военкор.
Также 9 апреля бойцы четвертой бригады второго армейского корпуса уничтожили позиции ВСУ под Кременной. В операции участвовали танки при поддержке бронегруппы. Они нанесли несколько точных ударов по противнику, в результате которых большинство украинских военных было ликвидировано. После этого на позиции ВСУ зашла российская пехота.
До этого, 4 марта, сообщалось, что российские войска максимально приблизились к позициям ВСУ в районе Кременной. Отмечалось, что южнее города Кременная между позициями российских военных и украинских боевиков не осталось «серых зон».
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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