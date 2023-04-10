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Российские десантники захватили 17 опорных пунктов ВСУ под Кременной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские десантники под командованием начштаба дивизии гвардии полковника Александра Шипова за прошлую неделю дошли до линии электропередачи (ЛЭП), которая разделяет Кременской лес на две равные части. В распоряжении «Известий» 10 апреля оказались кадры, на которых запечатлена работа штурмовых групп.

Отмечается, что при поддержке ударов армейской авиации, огня артиллерии парашютно-десантных полков и соединения, ТОС-1А «Солнцепек», танков и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российские бойцы захватили 17 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным «Известий», также российские силы сумели захватить большое количество стрелкового вооружения иностранного производства, в частности автоматы, пулеметы и гранатометы.

Сообщатся, что противник понес значительные потери в личном составе и технике, а также прибег к дополнительным резервам, но удержать их так и не сумел, покинув обороняемый рубеж.

Артиллерийским огнем был уничтожен склад боеприпасов, уничтожены и подавлены минометные взвода на огневых позициях ВСУ.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал провальную атаку ВСУ под Кременной. Российских бойцов на данном рубеже прикрывает система траншей и окопов, вырытая в лесной песчаной местности, отметил военкор.

Также 9 апреля бойцы четвертой бригады второго армейского корпуса уничтожили позиции ВСУ под Кременной. В операции участвовали танки при поддержке бронегруппы. Они нанесли несколько точных ударов по противнику, в результате которых большинство украинских военных было ликвидировано. После этого на позиции ВСУ зашла российская пехота.

До этого, 4 марта, сообщалось, что российские войска максимально приблизились к позициям ВСУ в районе Кременной. Отмечалось, что южнее города Кременная между позициями российских военных и украинских боевиков не осталось «серых зон».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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