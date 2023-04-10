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Корреспондент «Известий» показал провальную атаку ВСУ под Кременной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные переждали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной, после чего сразу же продолжили атаковать занятые украинскими силами территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом с места событий 10 апреля сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Наших бойцов на данном рубеже прикрывает система траншей и окопов, вырытая в лесной песчаной местности, показал военкор.

«Вот здесь у нас белый песок, спа, баня и сауна», — шутят военные, показывая, как они укрываются в вырытом окопе.

Через некоторое время по близлежащей территории прилетает украинский снаряд, видеокамера фиксирует густое облако дыма, поднимающееся от удара.

«Вот только недавно сюда прилетел снаряд. Вот еще, кстати, один. Живы, здоровы. ВСУ начали бить по этой территории, поднимается дым. Чуть-чуть подальше отойду», — комментирует Кулага, тут же уходя с места атаки.

Находиться на одном месте без движения — опасно. Поэтому съемочная группа быстро передвигается по лесу вместе с военными к другой траншее. В это время обстановку на территории контролируют с помощью съемки с дрона. Обнаружив, откуда бьют ВСУ, военные отправляют туда ответный снаряд.

«Прицел чуть-чуть выше. Отлично. Туда же еще один», — комментирует российский наводчик.

Пережив «крепкий накат» со стороны ВСУ, наши бойцы пытаются штурмовать еще один укрепрайон украинской стороны, сообщил Кулага.

«Кременная имеет стратегическое значение, наша задача — стоять железно»
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До этого, 8 апреля, корреспондент «Известий» Сергей Прудников рассказал, что российский военнослужащий по имени Павел с позывным Креветка на сватовско-кременном направлении в ЛНР под обстрелом украинских боевиков вытащил раненого боевого товарища с поля боя.

24 марта корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин также рассказал, как российские бойцы отразили атаку ВСУ под Кременной. Съемочная группа попала в самую гущу событий, фиксируя на видео перекрестный огонь в стрелковом бою между российской и украинской сторонами.

Ранее, 20 марта, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что к десантникам ВСУ, которые находятся на линии боевого соприкосновения под Кременной, прибывает пополнение из числа солдат, обучавшихся в НАТО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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