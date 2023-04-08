Реклама
Прямой эфир
Армия
Боец ВС РФ вытащил раненого товарища из-под обстрела украинских националистов
Общество
Мужчина погиб при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Мир
Сторонники ПЦУ захватили кафедральный собор УПЦ в Хмельницкой области
Общество
В правоохранительных органах сообщили о сотрудничестве Треповой со следствием
Общество
СК возбудил уголовное дело после избиения ребенка в саду в Балашихе
Мир
Reuters сообщило о переброске атомной подлодки ВМС США на Ближний Восток
Армия
ВС РФ обрушили на украинские позиции в ЛНР снаряды из «Града»
Мир
В Сербии призвали отправить в отставку министра экономики
Мир
Западные СМИ заявили о попытках ФБР вербовать россиян через соцсети
Происшествия
Число пострадавших при обстреле Ясиноватой ВСУ выросло до семи
Спорт
«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 3:3 в матче РПЛ
Происшествия
Четыре человека погибли в результате наезда неуправляемого автобуса в Казахстане
Спорт
Футболисты «Ахмата» победили «Урал» в матче РПЛ
Сюжет:

Боец ВС РФ вытащил раненого товарища из-под обстрела украинских националистов

Корреспондент «Известий» рассказал, как боец ВС РФ вытащил раненого товарища из-под обстрела ВСУ на сватовско-кременном направлении
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский военнослужащий по имени Павел с позывным Креветка на сватовско-кременном направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР) вытащил под обстрелом украинских боевиков раненого боевого товарища с поля боя. Об этом 8 апреля рассказал корреспондент «Известий» Сергей Прудников.

О подвиге сослуживца сообщил командир боевого расчета российских сил с позывным Архангел. По его словам, с Павлом они знакомы много лет. Он служит номером расчета и по совместительству оказывает медицинскую помощь.

«Во время артобстрела, несмотря на обстрел, он пополз под огонь противника и вытащил нашего товарища, за это и был представлен к государственной награде», — отметил он.

Павел скоро будет отмечать день рождения, ему исполнится 34 года. На вопрос журналиста, что бы он хотел получить в подарок, он дал однозначный ответ.

«Победить. Мы очень хотим победить», — сказал он.

Также корреспондент поделился кадрами работы подразделения БАРС-14. По его словам, с начала съемки репортажа было уже семь прилетов. Позиции ВС РФ обстреливают вооружением НАТО.

Некоторое время пришлось отсиживаться в окопе, после чего российские военнослужащие дали мощный ответ националистам.

Стояние на Днепре: российские войска держат оборону вдоль реки
Бойцы ВС РФ уничтожают диверсионные группы противника, наносят артиллерийские и авиационные удары

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал, как российские подразделения атаковали позиции украинских боевиков в ЛНР, обстреляв их из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023