Боец ВС РФ вытащил раненого товарища из-под обстрела украинских националистов

Российский военнослужащий по имени Павел с позывным Креветка на сватовско-кременном направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР) вытащил под обстрелом украинских боевиков раненого боевого товарища с поля боя. Об этом 8 апреля рассказал корреспондент «Известий» Сергей Прудников.

О подвиге сослуживца сообщил командир боевого расчета российских сил с позывным Архангел. По его словам, с Павлом они знакомы много лет. Он служит номером расчета и по совместительству оказывает медицинскую помощь.

«Во время артобстрела, несмотря на обстрел, он пополз под огонь противника и вытащил нашего товарища, за это и был представлен к государственной награде», — отметил он.

Павел скоро будет отмечать день рождения, ему исполнится 34 года. На вопрос журналиста, что бы он хотел получить в подарок, он дал однозначный ответ.

«Победить. Мы очень хотим победить», — сказал он.

Также корреспондент поделился кадрами работы подразделения БАРС-14. По его словам, с начала съемки репортажа было уже семь прилетов. Позиции ВС РФ обстреливают вооружением НАТО.

Некоторое время пришлось отсиживаться в окопе, после чего российские военнослужащие дали мощный ответ националистам.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал, как российские подразделения атаковали позиции украинских боевиков в ЛНР, обстреляв их из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».