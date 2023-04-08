ВС РФ обрушили на украинские позиции в ЛНР снаряды из «Града»

Российские подразделения атаковали позиции украинских боевиков в Луганской Народной Республике (ЛНР), обстреляв их из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Кадрами с места боевых действий 8 апреля поделился корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Вооруженные силы (ВС) РФ сначала провели разведку с беспилотников. Было установлено расположение укрепленных блиндажей противника у поселка Белогоровка.

После этого позиции украинских националистов обстреляли из «Градов». Огонь велся очень мощный. После этого по украинским укреплениям провели обстрел из минометов.

В Белогоровке, граничащей с Харьковской областью, находится важный для российской армии участок фронта.

Ранее в субботу корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал, как ВС РФ наносят удары по позициям украинских войск из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». По его словам, противник стреляет в ответ, но безуспешно.

Днем ранее корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал, что новобранцы осваивают навыки работы с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот». В частности, бойцам показали, как крепить ракету, наводить и корректировать.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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