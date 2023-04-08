Корреспондент «Известий» показал работу противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в субботу, 8 апреля, показал, как Вооруженные силы РФ наносят удары по позициям украинских войск из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

По словам журналиста, противник стреляет в ответ, но безуспешно.

Украинские боевики направили в сторону ВС РФ три снаряда калибра 155 мм. Военкор отметил, что, когда прилетел третий снаряд, все военные уже были в укрытии, никто не пострадал.

Накануне, 7 апреля, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как новобранцы осваивают навыки работы с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот». В частности, бойцам показали, как крепить ракету, наводить ее и корректировать.

До этого, 4 апреля, военкор «Известий» Леонид Китрарь рассказал, как экипажи тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» уничтожают позиции боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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