Реклама
Прямой эфир
Армия
Корреспондент «Известий» показал работу противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»
Здоровье
Ученые выявили первые случаи рождения детей с повреждениями мозга из-за COVID-19
Армия
ВС РФ уничтожили за сутки три склада боеприпасов ВСУ
Мир
Прага намерена признать РФ и Китай «угрозами национальной безопасности»
Мир
Times рассказала о неудачной попытке 600 солдат ВСУ отбить ЗАЭС
Общество
Парламентариев попросили признать защитников Донбасса ветеранами
Происшествия
Аксенов сообщил о сбитой над Феодосией ракете
Общество
Началась церемония прощания с военкором Владленом Татарским
Армия
Российские силы уничтожили до 20 боевиков на купянском направлении
Общество
Публицист Безсонов объяснил, почему Татарский стал целью Киева
Политика
Медведев предрек исчезновение Украины
Туризм
Спрос на горнолыжные курорты России увеличился на 15%
Армия
Российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал работу противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»

0
Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в субботу, 8 апреля, показал, как Вооруженные силы РФ наносят удары по позициям украинских войск из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».

По словам журналиста, противник стреляет в ответ, но безуспешно.

Украинские боевики направили в сторону ВС РФ три снаряда калибра 155 мм. Военкор отметил, что, когда прилетел третий снаряд, все военные уже были в укрытии, никто не пострадал.

«По целям работаем быстро — обсчитали, отстрелялись, ушли»
Как изменилась тактика российской реактивной артиллерии и авиации на донецком направлении

Накануне, 7 апреля, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как новобранцы осваивают навыки работы с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот». В частности, бойцам показали, как крепить ракету, наводить ее и корректировать.

До этого, 4 апреля, военкор «Известий» Леонид Китрарь рассказал, как экипажи тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» уничтожают позиции боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023