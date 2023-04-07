«Известия» показали тренировку бойцов «Востока» на ПТРК «Фагот». Как новобранцы осваивают навыки работы с противотанковым ракетным комплексом, узнал Александр Сафиулин.

В частности, бойцов учили стрельбе из помещения. Например, они узнали, что у них за спиной на расстоянии десяти шагов не должно быть стены во время стрельбы из установки. Это требование связано со слишком сильной вибрацией после пуска ракеты. Она настолько высока, что из противотанкового комплекса можно сделать не больше двух выстрелов, чтобы не привести к обрушению расположенного рядом здания.

После окончания урока стрельбы из установки в поле бойцам показали, как крепить ракету, наводить ее и корректировать. Затем каждый расчет сделал по выстрелу, однако не все с первого раза попали по цели, но некоторые смогли отправить снаряд к месту дислокации условного противника.

ПТРК «Фагот» применяется военнослужащими в зоне спецоперации. Ранее, 4 апреля, Минобороны показало, как десантники из ПТРК «Фагот», гранатометов РПГ-30, РПГ-7Д поразили группу украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.