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«Известия» показали ликвидацию боевиков ВСУ под Кременной российскими танкистами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы четвертой бригады второго армейского корпуса уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной. За их работой 9 апреля наблюдал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В операции участвовали танки при поддержке бронегруппы. Они нанесли несколько точных ударов по противнику, в результате которых большинство украинских военных было ликвидировано. После этого на позиции ВСУ зашла российская пехота, в том числе солдаты отряда «Барс-12».

Прорыв линии обороны Кременная — Сватово имеет стратегическое значение для армии Украины, так как после этого она не будет ограничена в наступлении. Однако до сих пор все атаки ВСУ в данном районе успешно отбивались Вооруженными силами России.

Западным курсом: российская армия продолжает наступление в Донбассе
Корреспонденты «Известий» побывали на позициях костромских десантников под Кременной

Полный репортаж об обстановке в районе Кременной смотрите в Итоговой программе с Петром Марченко на РЕН ТВ 9 апреля, в 23:00.

Ранее, 4 апреля, минометчики ВС РФ из отряда «Тигр» организовали тактику «агрессивной обороны» под городом Авдеевка. По словам одного из солдат, дежурный расчет поддерживает пехоту, ищет активные цели, наблюдает за передвижениями противника и точечно накрывает опорные пункты.

До этого, 31 марта, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал работу костромских десантников в районе Кременной. Отмечается, что минометный расчет ежедневно отражает попытки Вооруженных сил Украины прощупать оборону российских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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